搞笑宣傳動力小船駕訓班 高市原民會主委：逾期、裝熟都不受理

2017-09-04 18:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市原住民事務委員會開辦動力小船駕訓+輪機維修班，受理報名至9月8日，原民會主委谷縱‧喀勒芳安透過臉書另類放送，提醒有興趣的原民朋友，逾期報名不受理、「裝熟」也不會受理。

谷縱在臉書說明，動力小船駕訓（可以駕駛遊艇的餒）+輪機維修（現在想學習這種的不多，技術師大量缺人），是全國唯一為原住民量身設計的技術班別，身邊若有失業或求職中的親友，請馬上聯絡高市原民會，原民會等你喔！

他還用逗趣的文字提醒原民要快啊，9月8日是報名截止日，講好先，逾期報名不受理嘿，裝熟也不會受理。