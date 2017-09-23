校服我最正》光復中學日系風 紅格短裙魅力四射

新竹市私立光復中學女生制服有日本高校女生FU，年輕活潑的設計，充分展現「青春正好」魅力。（記者洪美秀攝）

2017-09-23 06:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕青春就是無敵！新竹市私立光復中學12年前在髮禁解除後，一併修改學生制服樣式，以「紅色格子」短褶裙為夏季制服，搭配黑色及膝襪子，青春洋溢的模樣，常讓路人忍不住多瞧一眼，學生更自豪學校制服好看，即使天天穿也不膩。

光復中學夏季制服，女生白色上衣繫紅領巾、紅色細格短褶裙搭及膝黑長襪，魅力四射。男生以深藍色西裝褲為主，搭配白色襯衫及藍白相間的領子，帥氣十足。（記者洪美秀攝）

光復中學表示，學校的制服分成夏、冬兩季，12年前學校為讓學生有參與感，公開舉行校服設計票選活動，最後由學生設計的制服勝出，其中夏天的女生制服最受歡迎，摒除過去藏青色長度膝下的窄裙模樣，大膽改為紅色細格子的膝上短褶裙，再搭配及膝的黑色襪子，頗有日本高校女學生FU，年輕活潑的設計展現「青春正好」魅力。

新竹市私立光復中學制服由學生自行設計票選，學生自豪好看。（記者洪美秀攝）

而男生夏季制服則以深藍色西裝褲為主，搭配白色襯衫及藍白相間的領子，更顯帥氣，也讓男生脫離國中的青澀模樣，轉為成熟的高校青年。至於冬天的制服則以西裝外套最具特色，男、女生都以西裝長褲為主，除具保暖功能，搭配西裝外套，可讓制服穿起來更英挺，女生則以合身的西裝短外套，展現青春好身材。

冬天制服以西裝外套最具特色，不僅保暖，合身又有型。（記者洪美秀攝）

光復中學是所職業學校，校內有美容美髮及廣告設計等職業類別學程，幾乎所有學生都喜歡學校的制服樣式，更有學生是因喜歡光復中學的制服而選擇就讀，學生說，學校制服有特色，能展現青春氣息，即使天天穿也不膩。

青春洋溢，活力十足，學生說即使天天穿也不膩。（記者洪美秀攝）

光復中學表示，學校制服10幾年來沒改過，12年前由學生自行設計及票選的制服樣式推出後廣受學生喜愛，不少家長也認為學校制服好看、不呆板，符合高中生的青春特質。

光復中學制服深受學生喜愛，家長也認為好看、不呆板。（記者洪美秀攝）

校服我最正》田中高中「嫩芽綠」 襯托青春有朝氣