悲情「田僑仔」 3年等不到建照下來

2017-09-04 21:08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高鐵彰化站通車至今已近2年，但彰化高鐵特定區公共工程一拖再拖，原本早在103年就該完工，但得標建商做到一半「落跑」，丢下「爛尾工程」，致使區内許多坐擁千萬、億萬地主想蓋新房，建照卻申請不來，至今仍在外租屋，號稱「全台最悲情的田僑仔」，多名地主向縣議員許書維陳情，希望縣府趕快「百分之一百」完工，讓空間「解禁」，他們就能蓋新房。

對此，縣府表示，高鐵特定區公共工程10月底就能完工，路障會全數拿掉，他們已組成專案小組，加速審核民眾申請的建照，但整個申請流程，從送出到取得，至少需時3個月。

縣議員許書維表示，原本高鐵特定區公共工程早在103年底就該完工，區內上百名地主早就獲得土地權狀，準備蓋新房，無奈，建商落跑，這裡形成「爛尾工程」，地主想蓋新房「遙遙無期」。

他說，日前縣府引資有成，彰基首先進駐，縣府宣稱高鐵特定區前景可期，但一大堆地主跑來向他陳情，這些「田僑仔」坐擁高鐵特定區土地，卻因區內道路無法通行，建案一直申請不下來，他們希望縣府加快時程，早日擺脫租屋族的日子。

縣府地政處表示，承包高鐵特定區公共工程的得標廠商，去年傳出財務危機，雖然高鐵彰化站已啟用，但特定區仍有許多「收尾」的工程未完成驗收，為免發生道安意外，縣府只好在各路口設路障。

地政處說，縣府屢屢催促廠商施工未果，依合約規定，於今年再開標做「收尾」工程，已於日前完工，部分道路已開放通行，10月底區內所有路障會全數拿掉。

工務處表示，有意申請建照的地主可以先提出申請，不用等十月底，針對高鐵特定區建案的申請，工程處已與相關單位組成專案小組審核，希望能加速申請時程，但建案的申請牽涉甚廣，申請時程至少要3個月。

縣府表示，縣府開發高鐵特定區範圍約183.4公頃（不含車站站區），區內設有住宅區、商業區、產業、運輸專區等，站區通往員林台76線的聯外道路在年底通車，員林到站區約15分鐘，交通更便捷。