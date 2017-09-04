南澳國小籃球隊今年奪冠 但家長控校長不挺還勸退學生

2017-09-04 20:16

［記者簡惠茹／宜蘭報導］南澳國小籃球隊成績優異，自成軍以來，成績一年比一年進步，今年更拿下全國冠軍，在偏鄉小學資源不足的狀況下屢創佳績，但是才剛開學，南澳國小家長寫了超過2000字的信投訴教育部和督學，控校長不支持籃球隊還勸退學生，有偽造文書和威脅之嫌。教育處表示，已經介入調查。校長周文明表示，只是調查學生意願，沒有不重視籃球。

南澳國小家長寫了一封超過2000字的信，向教育部和縣政府申訴．信中提到校方不但不重視籃球運動，還勸退學生參加籃球隊。家長在信中表示，因為籃球隊優異的成績，籃球隊社團活動的人數暴增，導致其他社團人數變少，全校人數76人，想參加籃球隊的就有45人。

家長表示，結果才剛開學，就有許多孩子被校長叫去校長室問話，經孩子的轉達，校長一直說其他社團很好，為何不參與？有些在校長的說服下，又勾選其它社團活動，在沒有家長的陪同下，孩子在當時的狀況下，是非常緊張害怕的，以為做錯什麼事，據說有些孩子還不敢跟家長說，在家長不知道的狀況下變更社團活動，是否有偽造文書之舉？私自被叫去問話是否有威脅之意？

家長指出，今年學校還更改社團時間，籃球隊本來在週一、二和四下午有練習，但是校方取消籃球隊週二週四下午練習時間，改為其他社團的練習，雖然可理解五育發展的重要，但是校方為什麼不穰學生依照喜好和興趣發展所能？

「這種校長，在我們家長眼裡是非常不合格的。」家長表示，校長上任以來非常漠視籃球隊的發展，過去大大小小比賽，幾乎很少看過校長親臨會場一次，籃球隊開銷也不見校長爭取公務門經費，都是教練、老師、家長會長遊走各家企業，經一番努力取得善款，拜託縣府及教育部長官介入調查，希望不要因為偏鄉小學而不受重視。

教育處表示，今天馬上深入了解陳情內容，並請校長回覆意見。南澳國小校長周文明表示，只是請學生來調查社團意願，因為有些學生本來之前有選其他社團，這學期卻沒有繼續選填，才會想進一步了解，沒有勸退學生，而且社團志願不是只能填一個，如果學生加填，有請學生一定要回家請家長簽名，之前籃球隊全國賽前四強他都有到場，只是冠亞軍戰遇上大同鄉鄉運，他也有提早一天去幫學生加油，沒有不重視籃球。