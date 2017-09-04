改造瀕臨廢校小學 他讓學生人數成長近14倍

2017-09-04 19:47

〔記者張安蕎／新北報導〕為了慶祝教師節，新北市教育局拍攝「老師的考試」感謝影片，昨天舉辦首映會，並邀請師鐸獎得主分享教學故事，其中在三峽區插角國小金敏分校任教21年的主任陳明啟，用熱情改造瀕臨廢校的小學，讓插角國小從6名學生成長為82人，如今更是家長們不惜漏夜排隊，爭取就讀資格的熱門偏鄉小學。

陳明啟回憶，金敏分校位於三峽山區，他一開始報到時，全校只有6名學生、瀕臨廢校，且教室不敷使用，為了維護學生受教權，他開始教師兼工友與推銷員，帶著家長及學生一起打造小木屋、科學屋和陽光教室，不僅增加教學空間，更增加學生及師長們的參與感，他還利用三峽的環境優勢，發展溯溪、登山、藍染等課程，讓學生習得多元才藝，在家長們口耳相傳下，成為深具口碑的特色學校。

另一位師鐸獎得主，安康高中生活科技教師蘇鼎欽，長期犧牲陪伴家人及休假的時間，培訓學生參加機器人比賽，讓安康高中成為創客專才學校，發表會上多名學生驚喜現身，獻上鮮花與禮物表達謝意，學生楊婉榆說，蘇鼎欽的教學實用又有趣，她利用課程所學，自行改造鬧鐘，鈴聲不再呆板無趣，讓她克服遲到的陋習，更從課堂中學到團隊合作，愛上上學。

「天道酬勤，沒有做不到的事！」蘇鼎欽說，許多學生不擅長念書，在唯有讀書高的教育環境下，變得越來越沒自信，但看到學生因學會程式碼、DIY組裝，甚至參加比賽獲獎，取得學科以外的成就，便是他教學十五年來最感動的事，只要還有學生願意學，他就會持續教下去。