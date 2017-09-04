世大運票根不要丟！柯Ｐ拿聯開宅抽獎

2017-09-04 17:57

〔記者郭安家／台北報導〕為了炒熱世大運，台北市長柯文哲去年曾拋出「憑世大運票根抽公共住宅」，雖然他說完立刻反悔，強調「不可能拿公宅當獎品」；但北市府還真的拿公有房屋當世大運抽獎品，只不過換成位於新北市三重區的捷運台北橋站聯合開發宅，2房2廳33.88坪，住2年免租金，價值69萬元。

不少廠商、單位贊助世大運抽獎品，預計9月8日總抽獎，包括市值最高達100萬元的TOYOTA SIENTA 7人座尊爵版1輛，台北橋聯開宅則2年免租金，另外破10萬元抽獎品還有SONY 55吋4K HDR電視 KD-55A1、LG 55型OLED液晶電視。

10萬元以下獎品則有4輛gogoro 2 plus電動機車、近30組台北－東京、台北－首爾、台北－曼谷2人同行來回機票、3C家電與百貨公司禮券等千餘項豐富獎品，

台北橋捷運聯開宅獎項費用包含入住2年免租金及公證費，水電、管理費與保證金（2個月）由承租人自付，車位視需要另行租用。其規格2房2廳，權狀面積33.88坪，公設比約30％，含衛浴、廚具設備，不含家俱、床組、書衣櫃等。

該聯開宅未成年中獎人須由監護人代為處理，承租人須與台北市捷運局簽約，並遵守入住大樓規約；承租人享優先續租權，累積最長6年。

世大運執委會指出，該抽獎活動需以票根兌獎，提醒曾經購買競賽門票的觀眾，記得翻翻錢包、抽屜，快把票根找出來！

詳情請查：https://luckydraw.2017.taipei/