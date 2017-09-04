醫病》「石女」怕交男友 覓醫重建陰道盼正常性生活

2017-09-04 19:36

〔記者王俊忠／台南報導〕30歲的F小姐因少女時期月經一直沒來，16歲到醫院檢查出無子宮、陰道很短（又稱石女），起初她難以接受、怕交男友，後來學校老師心理輔導，花了1年才接受殘酷事實。為尋求未來能有婚姻家庭生活，今年6月她找上權威婦產科醫師做陰道重建手術，希望未來能交男友走紅毯、考慮收養孩子或到國外尋求代理孕母。

F女坦言16歲發現自己沒有子宮、陰道很短。為F女重建陰道的台南市立安南醫院婦產科主任醫師余堅忍表示，其實自認陰道很短的F女是沒有子宮、沒有陰道的，是標準的「石女」，意即女子像石頭一般、無陰道口可讓男性生殖器進入，也無法享受魚水之歡。

F女透露，起初無法接受這殘酷事實，害怕交男朋友，後來學校老師以正向觀念輔導她（如沒子宮就不會有子宮頸癌等），才慢慢接受，因為年紀漸長，受到無子宮的女藝人嫁人影響，雖然目前沒男朋友，仍盼望未來能結婚、有家庭生活，今年6月找到重建女性陰道權威的余堅忍醫師動手術，預計到今年底重建的陰道才會定型，希望未來能找到適合的另一半、享受正常性生活。

余堅忍表示，先天無陰道併子宮發育不良症候群（MRKH）發生率約每5000至1萬名女嬰發生1例，這病症有多種形式，推估全台有1200名女患者，15年來，他共為18名女患者動過陰道重建手術，無失敗案例。

在治療上，余醫師說明，有保守的壓迫推擠法，從外陰適當位置以棒狀物頂壓外陰，日久形成凹陷；手術治療則以手術方式開創一個有性功能的新陰道。

安南醫院提醒，13歲以上女性如無月經來、完全無第二性徵（乳房），可找小兒內分泌科醫師對無月經進行評估；此外，具第二性徵女性在15歲以前無月經及有周期性盆腔疼痛，應找婦產科醫師檢查是否月經排出的路徑阻塞？該院將針對石女成立實友（石友諧音）俱樂部，為病友搭建交流平台、分享彼此心情與成長，提供專業的輔導與同儕支持，歡迎認同者加入。