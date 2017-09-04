農地蓋工廠首波拆除對象 屏東有4家

農地蓋工廠往往影響地區的生活品質和環境。（記者葉永騫攝）

2017-09-04 17:26

〔記者葉永騫／屏東報導〕行政院專案執行的農地蓋工廠拆除行動本月啟動，屏東縣共有4家列管，分佈在竹田、高樹、九如3個鄉鎮，縣府城鄉發展處表示，這4家為首波拆除對象，還有23件也列入稽查對象。

行政院針對農地新增工廠將於本月進行首波的拆除，屏東縣有4件列管，1件是竹田鄉的金香火燭工廠，2件是高樹鄉的新建物、1件在九如鄉，縣府已完成清查並列管，準備進行斷水斷電並進行拆除。

縣府城鄉發展處表示，農地蓋工廠的問題地方民眾反彈相當大，早期萬丹鄉因為88快速道路通車，許多高雄市的工廠搬到萬丹鄉的農地蓋違規工廠，曾引起當地民眾的激烈反彈，還在高架橋下噴漆寫上檢舉電話鼓勵民眾檢舉，現在只要有違規工廠新建，萬丹居民也會向縣府檢舉或由鄉公所查報列管，而這次行政院列管的主要在去年新政府上台後在農地違建的建物，根據航照圖比對後交縣府查處，竹田鄉的金香火燭倉庫很明顯違反規定，直接列為第一優先拆除，而其他3件由於正在興建中，但並不清楚其用途，但現場查報時發現，雖然在農地上未經核准就興建房舍，但面積並沒有達到工廠的範圍。

另外，府也有列管23件違規農地，都列入稽查的對象，縣府將在實地勘驗後要求地主恢復原狀，否則將依法裁罰及拆除。