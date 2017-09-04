台中市化身攝影棚 打造最友善拍片城市

中台灣影視基地模擬圖。（記者黃鐘山翻攝）

2017-09-04 16:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府積極扶植影視產業，從獎勵補助到硬體建設雙管齊下，新聞局補助及協拍的電影「紅衣小女孩2」票房亮麗，電視劇「花甲男孩轉大人」也熱播，市長林佳龍今天說，持續努力打造台中為最友善拍片城市，讓整座城市都是攝影棚。

新聞局長卓冠廷今天在市政會議報告指出，影視產業從獎勵補助到硬體建設雙管齊下，在影視補助及單一協拍窗口服務方面已見成效，並成立影視發展基金會來服務專業人士，讓全台劇組來台中拍片時，從拍攝、住宿到上映宣傳全程服務。

他又說，之前電影「只要我長大」、「沉默」及近期熱播的電視劇「花甲男孩轉大人」、賣座亮眼「紅衣小女孩2」，均獲得各劇組肯定。單一協拍窗口也從103年協拍41部、115件次，到106年協拍54部、超過405件次。

市府同時推動「中台灣影視基地」及「中台灣電影中心」兩大建設，更將與中央合作在中台灣電影中心打造「國家漫畫博物館」。此外，市府也已著手整建活化台中第四市場舊址，修建為漫畫（插畫）家進駐基地。

林佳龍表示，台灣影視文化創意擁有好的競爭力，但國內必須再強化產業系統，來支持影視發展。過去他擔任行政院新聞局長時就努力推動相關政策，現在依舊秉持推動影視產業的初心，讓影視種子在台中發芽茁壯。

他說，好電影的影響力跨越國際，將城市行銷到各角落，台中是全台最適合拍片的地方，氣候好、地理位置佳、交通便利，市府跨局處合作協助拍片劇組，打造發展影視的友善環境，讓台中整座城市都成為攝影棚，促進城市品牌行銷。