披著手工婚紗 陳雯惠勇闖時尚圈

陳雯惠一手創立自有品牌，用爸爸的鐵皮屋倉庫當工作室，憑著精緻手作功力，吸引新人專程從港澳、新馬、日本等地搭飛機來試禮服。（記者邱芷柔攝）

2017-09-04 16:09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國道三號九如交流道閘道口的一處鐵皮屋倉庫，怎麼樣都猜不到這裡是專門生產高級訂製服的工作室，這處創意基地設計的作品，是每件動輒5、6位數的手工婚紗，沒有傲人背景、不曾出國留學的陳雯惠，靠著精緻手作功力，成功將婚紗銷往港澳、中國及日本等地，她說，好東西不怕沒市場，堅持下去絕對不會餓肚子！

一手創立自有品牌的陳雯惠說，她大學時唸的是視覺傳達，畢業後在婚紗店做影像後製，並轉進婚紗攝影領域，在婚紗攝影待了約10年後，開始在知名企業負責手工婚紗品牌行銷，當時她被公司派到歐洲帶回最新的婚紗，回來拆解後再由工廠生產，這種手工婚紗和台灣成衣廠的操作大相徑庭，讓她開了眼界。

陳雯惠對手工婚紗產生興趣後，前往中國上海，為當地婚紗設計師做行銷，當時她白天上班，下班後就到當地婚紗設計學院進修，薪水幾乎都繳給進修學費，從打版、裁縫開始學起，1年後她就帶著自己的第1批手工禮服回台灣創業，並順利在高雄駁二參展時得到驚人回響。

陳雯惠說，家裡是做汽車傳產零件工廠，這個鐵皮屋就是爸爸放零件的倉庫，她沒想過自己的禮服會迅速被訂購完，結束駁二展覽後，她開始透過網路行銷，並跟爸爸借用屏東這處鐵皮屋當工作室，現在每季平均會有40件禮服產出。

陳雯惠堅持自己的定位，工作室採預約制，試婚紗必須在網路預約並支付試裝費，每套禮服租售價格不同，起售價為5萬元，最高是50萬元，雖與一般婚紗店的行規不同，仍吸引新人專程從港澳、新馬、日本等地搭飛機來試禮服。

目前陳雯惠的婚紗在台南、台北、中國天津、蘇州都有據點，隨著事業版圖擴充，她每年自費飛到法國香奈兒學院學進修，最近她計劃在台灣開課，培養自己需要的人才與團隊。

她說，台灣新生代的設計師有創意卻少了實務經驗，技術端的禮服修改師、珠繡工藝師則越來越少，其實台灣生產的緞帶、網紗、拉鍊、蕾絲等，在國際婚紗界都很有名，但產業鍊無論橫向縱向就是嚴重斷層，除了繼續設計、培育產業人才，目前正準備參加香港的獨立設計師展，接受更多挑戰。