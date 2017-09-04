全運會裝置藝術 「勝利在望」揭幕

宜蘭縣全運會的裝置藝術「勝利在望」，今天揭幕。（記者張議晨攝）

2017-09-04 16:06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府在10月21日到26日舉辦全國運動會，為打響全運會知名度，縣府今在羅東運動公園為第3座裝置藝術「勝利在望」揭幕，以勝利女神為選手加冕姿態，激起選手的鬥志與決心，吸引不少民眾駐足。

2017宜蘭全運會共設計4座競技項目的藝術塑像及吉祥物「古弟」，今啟用的「勝利在望」取自希臘的勝利女神，其身穿長袍，姿態莊嚴，雙手則高舉月桂冠，為勝利者加冕。

「勝利在望」以高密度保麗龍先雕刻塑形，之後再塗上保麗龍隔離膠，待乾後埋入鋼骨打上玻璃纖維，依序完成多道工法才告完工。

特別的是，原本「勝利在望」並不在縣府規劃內，而是宜蘭縣雕塑家江漢清無償製作送給縣府。江漢清說，他是宜蘭人，只是想對家鄉做點貢獻。

縣府今由副縣長朱壽騫主持落成典禮，朱壽騫說，現在宜蘭、羅東運動公園都有裝置藝術，未來要永久保存，讓大家記得全國運動會在宜蘭舉行。

包括「勝利在望」在內，宜蘭縣全運會裝置藝術已啟用「堅定」、「協力」等三座裝置藝術。朱壽騫說，未來還有全運會吉祥物「古弟」，及棒球的全壘打塑像，會陸續登場。

宜蘭縣全運會的裝置藝術「勝利在望」，今天揭幕。（記者張議晨攝）