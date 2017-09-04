台東榮院愛心復健團隊假日走入南迴偏鄉

台東榮民醫院復健團隊前進南迴偏鄉，為有復健需求的民眾提供到宅服務，解決民眾奔波台東市之苦。（記者王秀亭翻攝）

2017-09-04 16:14

［記者王秀亭／台東報導］台東南迴線狹長，沿線無合格復健醫療診所，有復健需求的病患常因交通往返問題失去動力，台東榮民醫院（東榮）復健科團隊不願民眾因此放棄復健，利用假日，走入南迴4鄉鎮，提供到宅服務。

東榮院長林知遠表示，交通確實是南迴地區居民就醫的最大問題，復健無急迫性又需長期性，影響民眾看診意願，東榮配合縣府長照居家復健計畫，由復健科職能治療師在假日前進南迴提供到宅復健。

在金峰鄉山區栽種香菇的胡先生，3年前工作時中風部分癱瘓，常為需長期搭一個多小時的車到台東市復健所苦，去年接受東榮到宅服務，加強關節運動等物理治療後，肌耐力增加了，雙手也可以慢慢地舉起，身體各項機能逐漸好轉，自信心及情緒都跟著好轉。

職能治療師古和玫表示，一開始到宅服務時，好多民眾不相信有人願意開車到偏遠山區一對一指導，隨著接觸次數增多，個案在到宅服務以外，自主復健比例提高，身體機能改善，臉上笑容更常掛在臉上。

林知遠指出，東榮團隊目前有25位長者接受居家復健服務，不僅提高個案的體能，與日常生活功能獨立自主的能力，更重新融入社會，及增進生活品質。