中市iBike受歡迎 議員爭取東、南區增加密度

市議員邱素貞希望能發展綠色運輸，推動「自行車369計畫」。（記者張瑞楨攝）

2017-09-04 16:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市iBike大受歡迎，市議員邱素貞爭取東南區增加設站密度，方便更多民眾使用，交通局於今天（4日）到東區振興路、東光園路口會勘時表示，將積極辦理站點評估規劃，推廣民眾騎乘自行車，作為短程接駁交通工具。

交通局說，目前設置iBike租賃站的最大瓶頸，卡在土地取得與地方民眾意見整合上，仍須突破克服，交通局將繼續擴充路網，增設租賃站，期盼加強iBike租賃站與大眾運輸之串連效益，建構人本、安全及完整的自行車路網。

邱素貞指出，iBike具備低污染、低能耗的環保特性，利用iBike通勤的人也愈來愈多，除作為大眾運輸系統最後一哩路的接駁工具外，也能漫遊台中巷弄之間，廣受市民歡迎，很多里民希望趕快建置iBike場站，方便更多人使用。

邱素貞進一步指出，台中市iBike目前已營運214處租賃站，但東區啟用站數13個、南區有21個，今年5月市議會第5次定期會期間，她要求增加南區大慶火車站、東區新建國市場與台中車站復興路旁、東區東光園路東門路口與東光園路振興路口，以及東區秀泰廣場等地點納入設置iBike租賃站，發展綠色運輸，推動「自行車369計畫」。

她指出，攸關ibike的「台中市公共自行車租賃系統建置及營運管理」因年度預算未通過，建置進度一度停擺，交通局106年第二次追加預算，於106年8月完成審議，這項計畫已復工，目前正進行中。