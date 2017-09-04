竹縣唯一非營利幼兒園-聚集德 成立社區教保資源中心

2017-09-04 16:15

［記者廖雪茹／新竹報導］為推展社區親職教育，提供社區居民友善的育兒環境，新竹縣唯一非營利幼兒園-聚集德，向新竹縣政府申請成立「社區教保資源中心」，9月起運用園所資源，定期舉辦親子互動遊戲，鼓勵家長與幼兒大手牽小手一同參與活動，創造親子間的快樂回憶。

新豐鄉聚集德私立幼兒園，在104學年度申請辦理非營利幼兒園，為新竹縣第一家非營利幼兒園；園長林青瑩表示，盼藉由該園既有的托育資源，開放鄰里社區家庭共享，提供激發幼兒創造性、啟發性的活動，以擴展服務效能。

首場活動，園方以「童年心樂章」和「歡樂童年故事屋」為主題，邀請經驗豐富的音樂老師，透過唱歌、跳舞、遊戲、身體律動和樂器探索（如撥弦、拍打）等生動有趣的活動設計，啟發幼兒感官知覺與音樂能力，刺激幼兒的大小肌肉發展。

老師並以「愛哭的雷龍」繪本故事，啟發幼兒對生活、品德與家庭觀念的認知，同時帶入彩繪拼圖活動，藉由有趣的互動式問答，引導孩子尋找答案，自我探索思考。

家長李思璇說，在共學的過程中，創造親子間的快樂回憶，也能讓孩子遠離手機，學習新鮮的事物。

林青瑩表示，社區親子活動獲縣府補助，原則上在每月的第1個週六舉辦，資訊會公佈在聚集德非營利幼兒園的官網和紛絲專頁上，每場有限制名額，歡迎新豐鄉民報名免費參加。