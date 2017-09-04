後天起近2年期間 南迴鐵路每週1至4及週6夜間停駛

2017-09-04 15:51

［記者黃明堂／台東報導］南迴鐵路因應電氣化工程需要，9月6日起至108年6月為期約2年調整夜間班次，除寒暑假期間及週五、日正常營運，每週一至四及週六，都將自晚上7點以後停駛潮州至台東間雙向列車，改由公路客運替運。

台東縣政府表示，南迴鐵路是單線鐵路且多在崇山峻嶺間，電氣化工程施工必須占用軌道，加上人員機具材料運送不便，鐵工局原規劃臺東至潮州間的火車全數停駛以利工程展開，但全面停駛對台東縣民及遊客影響甚大，經縣府與鐵工局、台鐵局多次協商，協調於搭車人數較少的日期（週一至四、六）鐵路自晚間7點起停止發車，讓出路線供鐵工局施工，而週五、日與寒暑假觀光旺季期間則仍以疏運為優先，鐵路維持正常行駛。

台鐵將分4階段減班，路段為台東站至潮州站區間，其中台東至潮州停駛的對號列車共7車次，分別為台東至潮州708、328及332等3車次，潮州倒台東則為705、323、373及325等4車次。

公路替運自6日起每週一至四及六傍晚5點起至9點，每半小時開行一班台東-高雄直達車（停靠知本、太麻里、金崙、大武）、每1小時一班台東-潮州區間車（停靠知本、太麻里、金崙、瀧溪、大武、枋寮），並於週六再額外加開班次，長途旅客公路客運票價採台鐵現行「區間車收費標準」8折，例如台東至高雄186元、潮州144元。除了知本是在火車站前上下客外，其他車站旅客則在省道台9線上的臨時站牌上下車。

縣長黃健庭則表示，南迴電氣化是前瞻建設的一部分，台東縣政府雖然不希望南迴減班，但為長遠交通發展仍勉予配合，並希望中央能早日啟動南迴鐵路雙軌化規劃及工程，期能在兼具鐵路營運及電氣化工程順利施作之情形下，達成109年底電氣化通車目標，才是真正打通台東對外交通的任督二脈。