高捷戀旅2.0版手遊上線 九月中將增台北篇與日本福岡篇

高捷與合作遊戲商今宣佈，高捷戀旅2.0版手遊上市。（高捷提供）

2017-09-04 15:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕看準人手一機與手遊風潮，高雄捷運公司繼去年新創「高捷戀旅」品牌後，今年九月乘勝追擊，與美國遊戲公司Toii再攜手推出「高捷戀旅2.0版手遊」，以行銷城市觀光為出發點，帶入劇情、流行音樂等元素，再結合AR、GPS等定位技術，還在高雄篇外新增台北篇與日本福岡篇，為全台首創跨國、跨城市的GPS戀愛手遊。

高捷說明，高捷戀旅2.0版手遊由高捷虛擬員工「飛揚」、「雅朵」及高捷少女擔任遊戲主角，以故事劇情帶領玩家暢遊各城市景點，高雄篇精選高雄捷運沿線如駁二特區、光之穹頂、85大樓、LOVE觀景台等15處熱門景點，除推廣觀光，更鼓勵大家多搭捷運，當環保觀光客。

福岡篇是與日本福岡知名購物中心「博多運河城Canal City Hakata」合作，於館內六處景點設置遊戲關卡，藉由劇情線發展為旅遊增添不少樂趣，另特別為遊戲打造全新配樂及新創遊戲角色，並邀請高捷最萌吉祥物HAPPI與在地文創品牌LAZY MARU擔任遊戲推薦人，期待藉由兩隻吉祥物的「偶」實力，推廣手遊及文創市場。

高捷表示，捷運生活化是公司經營方向，不只提供載客服務，近年來公司也不斷嘗試跨領域新服務，且觸及海外市場，打造高捷國際化。

高捷戀旅2.0版手遊高雄篇將於9月4日上市，台北篇及日本福岡篇於9中旬後推行，Android與iOS平台皆可免費下載，歡迎民眾可至高捷官網或高雄捷運Facebook官方粉絲團查詢。