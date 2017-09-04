頂竹圍停車場翻新 全面升級為無票卡停車系統

新竹市頂竹圍停車場經過翻新改造後，全面升級為無票卡的智慧停車系統，也變得明亮乾淨。（記者洪美秀攝）

2017-09-04 16:14

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府去年開始推動「停車場再生計畫」，針對9座停車場進行改造，在完成東大、府後、北區行政大樓、牛埔及稅務局等停車場的翻新後，頂竹圍地下停車場今天啟用，市府交通處表示，此次改善的頂竹圍停車場，已翻新老舊設備，也把停管系統升級為「無票卡」智慧車牌辨識，讓民眾停車更方便。

交通處表示，頂竹圍地下停車場位在頂竹圍公園下方，鄰近竹蓮寺及竹蓮市場，因鄰近竹蓮市場及竹蓮寺，停車場使用率高達9成，常常車位一位難求。

不少民眾早上會到市場採買或到竹蓮寺祈福進香，晚上也有社區住戶的月租停車需求，常常登記排隊的月租戶高達200人，但因使用率高，導致建物設備老舊、牆面及樓梯間污黑情形。

市府交通處長倪茂榮說，這次停車場的翻新工程6月底動工，改善工程包括停車場軟、硬體設備，除升級停管設備為智慧車牌辨識系統，也改為停車無票卡時代，牆、柱及天花板與附屬設施，也採用明亮的色調，並改善梯間漏水、磁磚汙穢及電梯間地板破損問題，也從過去「停最多車、收最多錢」轉為友善、人本的服務模式，也提供租借嬰兒車、雨傘、工具及提供手機充電等服務。

他說，市府推動停車場再生計畫，選定竹市使用率高的9座停車場，投入近1億元經費進行改善，目前停管系統已升級為自動辨識系統，成為無票卡的停車環境。