高市府支持鳥松濕地 列為地方級重要濕地

鳥松濕地生態豐富。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-09-04 15:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕濕地法公布後，目前內政部營建署正辦理全國暫定重要濕地再評定作業，高雄市工務局今天強調，市府已協助營建署完成濕地分析報告書，支持鳥松濕地列為地方級重要濕地。

營建署預計9月6日在鳥松區公所，舉辦「鳥松暫定重要濕地」說明會，彙整公民或團體陳情資料，提供內政部重要濕地審議小組審議。

但此時傳出，自來水公司以鳥松濕地過去是沉沙池，為水製程必要設施，若列為濕地，將對澄清湖水庫管理有許多限制，建議不要列為濕地，引起鳥會等多個生態團體抗議。

鳥松濕地位於澄清湖、正修科大及高雄長庚醫院間，面積約3,8公頃，是台灣第一座以人工濕地為主題的公園，是以自然生態教學為主，觀光遊憩為輔的公園，紀錄了96種鳥類、166種以上的昆蟲、180種以上的植物。

工務局長趙建喬表示，內政部公告的「國家重要濕地」有83處，其中地方級有41處，內政部營建署優先擇定10處，辦理再評定作業，市府已協助營建署完成濕地分析報告書，支持鳥松濕地列為地方級重要濕地。

工務局強調。目前高雄共有21處濕地、是全國濕地最多的縣市，面積廣達1055公頃，鳥松濕地也曾獲得營建署104年度國家重要濕地保育行動計畫評鑑特優獎，是市府與NGO團體共同努力的成果。