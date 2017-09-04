義民祭文創商品曝光 想要可以這樣做…

新竹縣義民祭今年推出的紀念平安符十分討喜。（記者蔡孟尚攝）

2017-09-04 15:50

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府文化局表示，針對今年的義民祭活動推出紀念平安符和手工「皂福豬」等文創商品，民眾除了9日當天到義民廟活動現場領取外，這幾天上臉書分享義民祭宣傳影片也有機會獲贈，數量有限、送完為止。

文化局長張宜真說，今年的義民祭紀念平安符有紅色及黃色兩種，非常討喜，正面上方有「褒忠」字樣，中間是「諸事大吉」及「闔家平安」祝福語，背面則有可愛小豬造形圖案，紀念平安符都經義民廟香爐過香加持，兼具祝願平安和裝飾美化的效果，值得收藏。

張宜真強調，今年還特別設計小豬造型手工皂，1組4個有金盞花、薰衣草、薄荷茶樹、玫瑰天竺葵不同的香味顏色，命名為「皂（造）福豬」，希望讓收到的人福氣滿滿、福慧雙全。

文化局表示，9日上午11點過後，於義民廟現場排隊領取義民爺爺加持過香的限量平安符，1人限領1個；9日上午9點至下午2點在義民廟舉辦「義民親子闖關」活動，完成15個闖關活動成功的前20名，現場可兌換「造福平安」禮盒1份，數量有限、換完為止。

網路部分從即日起至6日下午5點，分享義民祭15秒宣傳影片至臉書個人頁面並將權限設定公開，同時標註3位好友，文化局將於7日下午5點在「竹縣go藝思」粉絲頁公告30名可獲得「造福平安」禮盒的幸運民眾，得獎民眾於8日下午5點前回傳訊息給「竹縣go藝思」粉絲頁並告知真實姓名及聯絡電話，9日下午5點至晚間9點憑姓名及兌獎編號至義民廟大會服務台領取。