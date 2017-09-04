動健康種子教師 220人帶長輩健康動

新北市長朱立倫為動健康種子教師授證。（記者何玉華攝）

2017-09-04 15:25

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府去年開始推動「新北動健康」，透過揚生基金會及菲特邦健康顧問有限公司，培訓110位種子教師深入各社區教長輩健康的運動，今年持續培訓110人，新北市長朱立倫今天特別為最年長的種子教師李秀銀披上運動毛巾授證，105年的種子教師也為今年的老師一一披掛，象徵動健康傳承。

「新北動健康」希望讓銀髮長輩享有更健康的長壽生活，朱立倫說，新北市人口398萬多，截至今年7月，年滿65歲的人口超過48萬人，佔全市12.19%，市府社會局、衛生局合力推動新北動健康，2年來培訓220位種子教師，深入各社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部、里辦公處、松年大學和銀髮大學院等，開設銀色奇肌班達274班，動健康共同課程也有60班，總受益人次超過2萬人。

去年接受種子教師培訓的郭茹芬分享說，她在新店區教導長輩自癒力時，會兼顧人際關係、心靈層面及身體健康三合一，許多長輩回家後複習照做，將自癒力融入生活，還幫她開設粉絲團分享，其中有位94歲阿公，上過一次課後，揪團跟著她到處上課。

另一位今年接受培訓的黃寧秋，在貢寮的社區照顧關懷據點實習教導，她說，有一名85歲的阿嬤動過膝關節手術後，爬樓梯變得很吃力，經過肌耐力課程加強後，感覺改善許多，媳婦看到阿嬤的進步後，主動載阿嬤來上課。