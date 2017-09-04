台東高商經典款綠書包 數十年不變

台東高商字生蔡恩帆背著綠書包，展現古典美！ （記者黃明堂攝）

2017-09-04 15:37

［記者黃明堂／台東報導］台東高商學生側背的綠書包，數十年不變，雖然有的學生反映要換樣式，但也有人擁護經典款，老校友們對綠書包更是滿滿懷念。

「書包裡必裝的就是算盤」！圖書館主任張瑞玲、衛生組長吳麗芬，都是台東高商畢業、讀完大學後回到母校任職，講到綠書包，就像打開話匣子般，說不完的往事。

現在的學生雖然一樣背綠書包，但裡頭有一樣是現在沒有的，就是「算盤」！她們說，早期學商，必備算盤，裝進書包，怕壓壞了，所以都會自己釘製木格撐進書包裡，除了保護算盤，也方便夾在腳踏車後座，或者綁在後輪旁。

她們也想起，這種書包是側背式，通常在教官眼裡，背帶調短短、背起來靠近胳肢窩的，就是壞學生，她們都把背帶放長長，「因為我們是好學生嘛」！

目前就讀二年級的女學生蔡恩帆背著綠書包，掛著笑容，頗有古典美，她說：「這個書包很好看」！

校長劉玲慧說，東商何時採用這款綠書包已不可考，但至少已幾十年，除了把素綠改成現行外印校名及校徽，樣式幾乎沒變過。

她說，曾有學生建議換書包，改成後背式的，但也有很多學生擁護現行款，目前尚未就此議題正式討論。