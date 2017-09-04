A7站區段徵收公共工程竣工 鄭文燦：還有諸多問題懸而未解

機場捷運A7站區段徵收公共工程竣工，今天舉行竣工典禮。（記者鄭淑婷攝）

2017-09-04 15:35

［記者鄭淑婷／桃園報導］歷經8年的開發、機場捷運A7站區段徵收公共工程終於完工，內政部次長花敬群、桃園市長鄭文燦等人出席竣工典禮，花敬群表示，A7站區開發歷經風雨，總算告一段落；鄭文燦則表示，過去的規劃有諸多缺失，竣工才是「責任」的開始，政府需要去面對。

A7站區開發案分為兩期，第1期包括A7合宜住宅、產業專區等，合宜住宅已經點交、入住，產業專區則由禾聯碩、中華郵政等公司進駐，禾聯碩今年1月已著手興建廠辦，其餘工區由內政部土地重劃工程處完成管線、道路等基礎工程；地政局表示，第2期因山坡地等問題，須等環評、水土保持計畫完成才能進行開發。

花敬群表示，A7站區開發案第1期區段徵收公共工程完工後，開始進行抵費地的點交，全區的開發採「低衝擊開發」，未來另會設置17個滯洪池，另，有了A7合宜住宅的經驗，這段時間內政部也修正了「「只租不售」的社會住宅政策。

鄭文燦表示，A7站區開發由「中央主導、地方配合」，此案在規劃時確實存在諸多缺失，當時為了要很快取得A7合宜住宅、產專園區用地，採取的做法衍生出許多問題，包括第一，「預標售再徵收」；第二，先開發合宜住宅、產專區再完成公設，順序錯置造成合宜住宅居民入住後形同「孤島」，交通、教育等需求都無法滿足。

鄭文燦表示，第1期區段徵收公共工程已完工，但實際上仍有很多公共設施尚未做完，像是確保台地排水良好的沉沙滯洪池還沒完工，規劃的產專區原本喊出照顧中小企業、創造就業，安置原有的500家中小企業，結果產專區只開發2大區域，全都是大型企業進駐，中小企業被趕走，根本沒有創造出中小企業的生存空間，未來的第2期的開發，一定要想辦法設置小型產專區。

鄭文燦表示，A7合宜住宅先發給使用執照，結果讓建置中的空橋沒完工如同「斷橋」，住戶根本走不到A7站，污水處理廠也還沒施作，現有學校無法滿足新住戶需求，市府只能花費數億元擴建樂善國小，甚至連最基本的對外連結交通都還不夠完善，例如，連結A7站區到新莊的青山路過於狹窄等，許多問題都要想辦法解決。