在竹北每坪開價4字頭... 豪宅最後整棟被法拍

新竹竹北自強北路上的豪宅「富豪至尊」，於2012年銷售時每坪開價41至53萬元，在乏人問津的情況下落得整棟大樓被法拍。（圖由台灣房屋竹北高鐵直營店提供）

2017-09-04 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕新竹竹北自強北路上的豪宅「富豪至尊」，共有地上19層、地下3層相當氣派，於2012年銷售時，每坪開價41至53萬元，單戶總價約3500萬元到6500萬元，當時躍上新竹最貴建案。但開價高於市場行情，在乏人問津的情況下落得整棟大樓被法拍，8月首度標售還是沒人買，9月13日再度標售價格降為7億6500萬元。

台灣金服資料顯示，「富豪至尊」基地面積約622坪、總建坪約4094.88坪左右，地上1至2樓為店面2戶，3樓是公設，5到16樓是單層雙併，每戶坪數在82坪左右；4樓和17至19樓為單層單戶，每戶坪數達162坪，另外還有車位103個。8月初法拍時，底價是9億5900萬元。

據《東森新聞雲》報導，中信房屋竹北六家加盟店店長莊家財指出，「富豪至尊」位於喜來登商圈，擁有強大生活機能，又鄰近高鐵新竹站。然而，「富豪至尊」上市時價格高於市場行情，就附近新的大樓建案「松下大道」來說，每坪是30萬元，至於周遭屋齡11至12年的中古屋，每坪則在19萬到22萬左右。

據《蘋果日報》報導，永慶不動產竹北勝利加盟店長林振豪則透露，「富豪至尊」周圍5年屋齡的新古大樓，每坪約25萬至27萬，區域買家偏好的坪數則偏好40坪或60至70坪。因此從價格和坪數來看，「富豪至尊」乏人問津自有原因。