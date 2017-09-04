斯文里3期明年都更 林欽榮不排除強拆選項

當詢問是否無論同意戶剩下多，明年動工時程不變，意指是否將執行「都更條例」18條，也就是「強拆條款」，林欽榮說他不希望變，表示會強制執行。（記者鍾泓良攝）

2017-09-04 15:55

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府於大同斯文里、蘭州整宅推動公辦都更，斯文里3期日前已經完成選配程序，總共有96.68％的住戶參與選配，而根據台北市都更處所調查居民對於公辦都更同意意願也達92.81％，都更共識明顯高。副市長林欽榮說，斯文里3期預計今年底完成都更報核跟拆除執照，預計明年中將可動工。然而約還有10幾戶未同意；而當詢問是否無論同意戶剩下多，明年動工時程不變，意指是否將執行「都更條例」18條，也就是「強拆條款」，林欽榮說他不希望變，表示會強制執行。

值得一提的是，北市府所公布的「同意比例」並非「都市更新條例」22條所規範的都更同意比例，而偏向於公辦都更意象調查，代表對公辦都更的「支持度」。

斯文里三期產權戶約有220人，若依據市府提供比例計算，至少還有16戶未同意，已比當年文林苑的不同意戶還要多，是否有明確到達多少戶數就會啟動強拆。

都更處經營科長胡如君說，目前不同意戶約10幾戶，5、6戶還在協助處理產權，其中包括還在協商財產繼承；其餘是對都更條件不滿意，將會持續溝通。林欽榮更提到，都更報核時會再要求把同意書拿出來，而面對剩餘不同意戶都會專案處理。

林欽榮強調，千萬不要發生士林王家這種事，表示公辦都更也不是指有強拆，也有很多柔弱的一面。