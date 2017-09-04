老榕樹連夜移除 中市議員批手段粗暴

2棵60年以上的老榕樹被移除，忠信國小前人行道有如樹木墳場。（記者黃鐘山攝）

2017-09-04 14:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕西區忠信國小2棵60年老榕樹，被校方緊急移除，附近住戶一片嘩然，市議員何敏誠、江肇國今天質疑2樹壯大、高聳，卻被校方以校區人行道改善為由移除，手段過於粗暴；校長張家馨則說，2校樹有危及學生及路人的迫切危機才予移植。

忠信國小林森路前一排數十棵黑板樹，市府原訂7月移除，經何敏誠請命而刀下留樹。不料，校方2日晚間以校區人行道改善為由，把有2棵樹60年以上的老榕樹移除。居民不滿共同記憶被拔除，怒斥校方隨意砍除老樹。

何敏誠、江肇國說，2樹原本壯大、高聳，經實際勘查與附近居民說法，也未發現如校方所說的有緊急安全威脅，如此草率地砍除具有歷史價值與承載民眾共同情感的老榕樹，手段過於粗暴，也讓忠信國小前人行道有如樹木墳場。

議員質疑，7月即達成不移樹的共識，現在校方卻說範圍不及2榕樹，可自行處分校產，不願及社區的友誼互助，這種說法令人傻眼；謝姓居民也說，非常不滿校方每年藉做工程為由砍樹，非常不捨，呼籲學校不要再亂砍樹。

張家馨回應，該區3棵榕樹因向陽性緊臨建物忠信堂旁，致使生長重心偏向人行道馬路側，前年颱風傾倒1棵先緊急移除，農業局年前會勘另2棵榕樹也顯示，「樹幹已有腐朽部位，恐會擴大而產生安全疑慮」。

她又說，2日中午其中1棵發生傾倒人行道路側，因有迫切危及學生及路人的安全，當下討論立即請承攬廠商緊急支撐、疏枝及移植，另1棵也因主幹腐朽空洞同步作業，兼顧人員安全與自然環境保護，也符合人行道改善工區之實際需求。