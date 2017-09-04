台東發生規模4.2地震 震度達4級

13：42台東發生規模4.2地震，台東最大震度4級。（圖擷取自中央氣象局）

2017-09-04 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4日）下午1時42分，台東縣達仁鄉發生芮氏規模4.2地震，台東地區最大震度達4級，屏東縣也有2級，高雄市地區則1級。

根據中央氣象局的觀測顯示，今天下午1時42分，在台東縣政府西南方47.5公里處，也就是北緯22.44度、東經120.83處發生芮氏規模4.2地震，震源深度5.6公里；台東縣最大震度達4級、屏東縣枋寮震度也有2級，高雄市則為1級。