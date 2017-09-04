天籟社區水龍頭 流出3.76強酸

新北市金山區天籟社區住戶養殖錦鯉，疑因飼養魚的水太酸，造成魚暴斃。（記者俞肇福翻攝北海岸全民聯盟公社）

2017-09-04 14:35

〔記者俞肇福、吳昇儒／新北報導〕新北市金山區「天籟社區」2日早上住戶用水時，突然發現住家水龍頭出來的水，黏黏、澀澀的，正感覺奇怪，家人發現戶外魚池內約30尾錦鯉翻肚暴斃，社區內類似飼養觀賞魚也都死光，共有6戶損失無法估計，受災戶抱怨說，山泉水公司都有按時收水費，是否把關環節上出了問題，大家都擔心求償無門，十分無奈。

酸鹼值3.76呈現強酸 飲水安全亮紅燈

住戶抱怨太扯了，停水已超過1天時間了，自己採水樣初步檢驗，酸鹼值竟只有3.76，呈現強酸；住戶都不敢再用水龍頭流出來的水，嚇的只有去買礦泉水飲用，天籟社區有近千戶人家，包含天籟大廈、2間大型度假酒店、民宿業者等，都是使用同1條管線，山泉水不只山上的人家使用，山下有更多人家飲用，飲用水安全問題亮紅燈，令人擔憂。

天籟社區有不少住戶都是週末才回社區度假，當時社區管理中心也沒有告知，大家不知道喝了多少水？事發至今，都沒有相關單位能解釋及關心，後續相關求償責任，要找誰負責？

金山警分局表示，本月2日陸續接到4間住戶反映，警方已採樣，今日將送刑事局毒物科化驗，此外，警方第一時間也已向新北市環保局反映了，天籟社區水質究竟是否因管線老舊造成污染，要等化驗報告後才能確認。