古早味普度供品 鱷魚包、鳥仔餅由來是這樣…

麥寮特有的古早味普度供品土豆餐包、鱷魚包。（記者黃淑莉攝）

2017-09-04 14:39

〔記者黃淑莉／雲林報導〕農曆7月傳統習俗各家戶、店家都會普度「好兄弟」，雲林麥寮、大埤老一輩民眾一定會準備「土豆（花生）餐包」（鱷魚餐包）、「鳥仔餅」當供品，背後是有原因的。

農曆7月走在麥寮街頭可見攤商賣外觀像金元寶的「土豆餐包」，麥寮拱範宮觀光協會執行長許綉女指出，土豆餐包是麥寮特有的普度供品，店家會在這個月特別製作販售。

許綉女表示，早年麥寮栽種小麥、大麥，加上花生也是地方主要作物，收成後家庭主婦就會用麵粉做麵皮，再把花生碾碎加糖當內餡，像包水餃一起包起來再捏花邊入油鍋油炸，給孩子當零嘴、點心，因外型像金元寶很有喜氣，因此很多民眾普度時拿來當供品。

老一輩鄉民說，早年沿海地區生活清苦，沒有什麼零食，加上出海捕漁一趟好幾小時，家庭主婦做土豆餐包可以給孩子當零嘴吃，出海時也可帶著當點心、主餐填飽肚子又有熱量。

拱範宮祭祀組長吳國寶說，土豆餐包因麥寮海口腔，也有人說「鱷魚餐包」4、50年前幾乎家家戶戶普度都會拜土豆餐包，近年來已漸蕭條，但老一輩還是會準備土豆餐包。

大埤的名產鳥仔餅7月訂單爆增，業者黃勝威表示，早年生活困苦，為讓普度供品豐盛，老一輩把地方特產地瓜加麥芽熬煮後做成點心，外型像一隻鳥因此叫鳥仔餅。

至於為什麼要捏出鳥的外形，地方有一傳說是因當時日治時期，民眾嚮往像鳥一樣自由飛翔。