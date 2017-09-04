檸檬列入檳榔廢園種苗補助 農糧署：打造台灣檸檬王國

屏東得天獨厚的環境造就檸檬綠金產業，種植面積佔全台8成。（記者邱芷柔攝）

2017-09-04 14:30

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣檸檬種植面積佔全國8成，屏東綠金農產品運銷合作社、原龍農產品運銷合作社、軒禾農產品運銷合作社等3大合作社，今天共組策略聯盟，希望提高產量與品質，穩定國內價格並搶佔外銷市場，與會的農糧署署長陳建斌也在現場宣佈，只要符合條件的農友，都能向農糧署申請檳榔廢園轉作檸檬的每公頃5萬元種苗補助，一起打造台灣檸檬王國。

「3年前的檸檬價格崩盤促成了今天的契作模式！」軒禾農產品運銷合作社主席林軒禾說，近年檸檬成為手搖杯最夯的原料，身價順勢上揚，但曾飽受「菜土菜金」所苦的檸檬，卻因過度種植造成崩盤現象，檸檬還常給消費者「農藥噴很多、有農藥殘留」的負面印象，因而激發出合作社策略聯盟。

林軒禾找來綠金農產運銷合作社主席蕭舜緝、原龍農產品運銷合作社主席李宏明，共同思考如何解決檸檬農藥殘留的問題並確保農友利潤，3人多次在產地召開說明會，邀請農友加入「產銷履歷」契作，讓檸檬從產地生產、採收、加工到消費者手上全程透明呈現，並讓農友、產銷班及合作社共享透明化的利潤。

農糧署南區分署長姚志旺說，綠金合作社有最多人數及最多面積的契作農戶，原龍合作社則有最先進的栽培管理方法，銜接軒禾合作社對農產品行銷專業及農藥管理系統，配合農政單位輔導截長補短，和農民契作生產能大量購買資材，節省開支，農民又有固定的銷售，是非常好的合作模式。

農糧署今年起將「平地檳榔」納入輔導轉作區域，提供每公頃15萬元費元補助，並針對部分經濟作物提供每公頃5萬元轉作種苗費補助，轉作作物包括油茶、無患子、油柑、綠竹筍、茶、芒果、牛樟、新興柑桔、番石榴、短期經濟林（相思樹、楓香）及羅漢松等，每公頃有5萬元種苗費補助；為此，今年檸檬種植面積攀升到130公頃的竹田鄉，鄉長傅民雄特別建議將檸檬也列入補助項目。

陳建斌現場宣布，只要農友有產銷履歷、有契作方，農糧署就提供每公頃5萬元的種苗補助，另外再加碼，如外銷專區欠缺設備設施也能向農糧署申請補助，一起打造台灣檸檬王國。