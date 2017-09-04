宜蘭在地特色便當意象獲青睞 國際設計賽吳姿穎拿第一

2017-09-04 15:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕礁溪的溫泉、蘇澳的漁業文化等宜蘭在地特色，通通成了便當的包裝，再搭配在地食材模型，讓遊子感受到鄉愁，讓旅客感覺到遊興。而這些都出自於台師大設計系碩士班吳姿穎之手，她並以此擊敗眾多世界各地好手，一舉奪得第16屆「Adobe Design Achievement Award （ADAA）」全球數位媒體設計競賽商品包裝組第一名。

ADAA是針對全球學生創作者舉辦的設計競賽，獎項分為藝術、商業、社群影響3大類共14個獎項，此次共有將近65個國家近7000名學生參與競賽，由世界各地設計專家所組成的評審團各項目選出優勝作品，台灣學生除吳姿穎獲得商品包裝設計第一名殊榮外，另斬獲3名入選、3名榮譽獎。

吳姿穎的作品「宜蘭鐵道便當包裝」，將宜蘭地區包括宜蘭、羅東、蘇澳、礁溪等城市文化特色做為設計靈感，希望透過這些圖像有機會與鐵道便當做結合，讓旅客可在旅途中將身心沉浸在當地文化風情，各城鎮的特色也透過包裝一一展現至旅客眼前，獲得評審青睞。

身為礁溪人，吳姿穎表示，自己想要推廣故鄉宜蘭的在地文化，而這是她的畢業作品，前後花了半年多進行問卷調查，走訪在地，再設計出成品。除了包裝以外，她也將在地物產納入便當菜色，如礁溪的水晶金棗、溫泉蛋等，並用黏土做成模型，從裡到外完成整個便當。