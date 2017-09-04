好米、好柚（文旦）、好蜜 台南尚青尚好呷

南市農業局擴大行銷好米、好柚（文旦）、好蜜，申請「臺南尚青」認證標章，歡迎消費者踴躍選購。（記者王涵平攝）

2017-09-04 13:34

〔記者王涵平／台南報導〕南市農業局擴大行銷好米、好柚（文旦）、好蜜，申請「臺南尚青」認證標章，歡迎消費者踴躍選購。

南市農業局今邀農民召開記者會，今年度針對主要特色農產「米、柚（文旦）、蜂蜜」辦理評鑑比賽活動，透過評鑑砥勵農友生產優質農產品。

農業局表示，協助全國消費者訂購，透過宅配通路送貨或親自至農戶家購買。特整合5家好米「六甲區農會、弘昌碾米工廠、芳榮米廠、新營區農會、榮興碾米工廠」、6家好柚農友「 柚坊果園」、李祥明農友、津三角柚園、晶讚柚園、明祐好柚、品德柚果園」及10位得獎蜂蜜農友等供貨資訊，公布於農業局網站，歡迎消費者認明「臺南尚青」選購。

農業局指出，截至目前農產生鮮品56項、漁產生鮮品39項、畜產生鮮品4項及農產加工品17項，計核發產品116項，核發標章張數95700枚。

目前標章申請審核仍採紙本申請方式，核發速度較慢及成本高，為使「臺南尚青」申請方便化、普及化，正規劃「臺南尚青認證標章線上申請系統」，透過網路申請減化紙本作業及申請流程，方便轄內業者申請，預計今年11月上線。