埔里愛村橋毀損中斷 居民陳情促便橋先通

要求速建愛村橋便橋的居民，希望政府幫忙，說話算話。（記者佟振國攝）

2017-09-04 14:01

〔記者佟振國／南投報導〕6月梅雨造成南投縣埔里鎮愛村橋毀損中斷，周邊4里居民通行及產業運輸大受影響，行政院長林全勘災後指示儘速推動橋樑重建及便橋搭建，但3個月過去仍無動靜，里民今赴斷橋拉白布條陳情，希望政府幫忙，說話算話，先讓民眾有便橋可走，縣府表示，便橋工程經費已到位並完成設計，將委託公所發包執行，最快明年1月完工通車。

埔里鎮愛村橋於921災後進行整建，90年完工通車，為愛蘭、鐵山、南村、房里等4里居民通行要道，當地盛產茭白筍，也是農民進出及產業運輸樞紐，但6月初梅雨造成南端橋台掏空與1截橋面斷裂，交通中斷，經地方反映，中央決定愛村橋全部重建，並允諾先做便橋讓居民通行。

居民等了3個月不見便橋動靜，正值茭白筍盛產期，普遍高齡的農民得繞行車流量大的愛蘭橋及台14線中潭公路，耗時又危險，今天愛蘭、鐵山、南村里長及居民則在斷橋處掛白布條陳情，希望政府幫幫忙，趕快先做便橋，讓他們安全通行。

縣府工務處長陳錫梧表示，愛村橋便橋經費880萬元已經到位，並完成規劃設計，委由鎮公所發包執行，工程預計90個日曆天。公所工務課則指出，在接到縣府正式公文後，將趕在40天內完成發包，若順利發包施工，預計明年1月初完工。

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