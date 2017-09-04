近百年桂花老樹險被盜 居民及時守護童年回憶

近百年市值50萬桂花老樹險被盜，居民及時守護童年回憶。（記者簡惠茹攝）

2017-09-04 13:43

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭市大福市民農園附近，生長近百年、價值超50萬元的桂花老樹，在豪大雨期間險遭盜伐，附近居民及時搶救，守護居民共同回憶。84歲的林阿賢說，日本時期都在這邊跟日本小孩玩，桂花花香迷人，怎麼可以讓小偷偷走童年回憶。

新生社區規畫師莊綉鳳說，這裡是許多附近居民小時候的回憶，日本時代就有的桂樹，種在第一代水利會的旁邊。居民84歲的林阿賢說，5、6歲的時候都會跑來這邊跟日本孩子玩耍，桂花盛開的時候，香氣逼人，散發濃濃的花香，這是現在的桂樹很難聞到的濃郁味道，這邊充滿她的童年回憶，附近當時還有柿子樹、種有韭菜花，孩子們都在這邊有得吃、有得玩。

65歲的居民林正義說，他昨天來巡視市民農園有沒有因為豪大雨受到損害，結果看到桂樹的根部附近的土壤都被挖開，還散落一堆工具，鋸子、鐵鍬等等，這是社區共同的回憶，不容許這樣的事情發生。

居民馬上向警方報案，市公所說表示，接獲通知後，馬上連絡廠商新增固定式圍籬，將桂花老樹納入圍籬範圍，與外界隔離，宜蘭市民代表康思源說，希望透過施工承包商架起的鐵片圍籬，好好保護這棵老樹。

宜蘭市長江聰淵說，桂花老樹生長將近百年，雖然不是宜蘭市公所的財產，卻是周邊居民許多人心中的共同回憶，如今卻遭宵小覬覦險遭盜伐，還好大家發揮守望相助的精神，才讓老樹免於被偷的命運，嚴厲前則盜伐的宵小，不應該為一己私利做出違法的行為。

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