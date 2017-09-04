菸害防制借鏡香港 推警示圖文增至85％

香港大學公共衛生學院教授林大慶分享香港經驗。（記者林彥彤攝）

2017-09-04 12:51

〔記者林彥彤／台北報導〕台灣吸菸人口計有313萬人，明顯高於香港64萬人，不過台灣香菸的警示圖文比例卻僅有35%，比香港85%還要鬆。今天是第九屆兩岸四地菸害防制交流暨十週年大會，香港公衛教授也出席分享其國內經驗。

衛福部國民健康署統計，國內成人吸菸率占15.3%（推算313萬人），其中青少年吸菸比率表現是，2016年國中生吸菸率占3.7%（2015年3.5%）、高中生9.4%（2015年10.7%）。另外值得注意的是，國中生吸電子煙比率為3.7%（2014年2%）、高中生4.8%（2014年2.1%）。

香港大學公共衛生學院教授林大慶表示，過去曾有做過問卷調查，大多數市民都支持政府執行警示圖文擴大至85%，特別是對於青少年的警示效果更好，終於在今年六月香港順利通過警示圖文擴大至85%。

衛福部國健署署長王英偉表示，以一天一包菸的人計算，一年大約會觸碰7300次的菸盒，因此菸盒也是政府想要傳達正確健康資訊的管道。

王英偉說，新修正「菸害防制法」就是希望修正圖文面積擴大到85%。不僅如此，針對電子煙管制也將加嚴，製造、輸入罰款從1萬至5萬提高到5萬至25萬；違法販售也從1000至3000罰款提高到1萬至5萬。