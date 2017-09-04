台南商圈擂台賽 北門小旅行奪冠

南市經發局今年推出12條小旅行路線，並首次辦理商圈擂台賽，由北門商圈拿下第一名，以北門井仔腳鹽田等景點，結合環保電動遮陽車慢遊北門。（圖由南市經發局提供）

2017-09-04 12:06

〔記者王涵平／台南報導〕饗樂台南~來趣台南迺街，南市經發局今年推出12條小旅行路線，並首次辦理商圈擂台賽，由北門商圈拿下第一名，以北門水晶教堂濕地結合井仔腳鹽田，利用環保電動遮陽車慢遊北門。

南市經濟發展局副局長殷世熙表示，商圈自主規劃小旅行遊程，勝出的遊程將由經發局邀約旅日畫家Viga（呂唯嘉）進行國際行銷，以提升大台南知名度。

第二名為後壁商圈結合全台稻米最高的迷宮稻田及社區特色。另外，麻豆商圈運用麻豆在地的小吃碗粿、文旦等特色，來帶出麻豆柚園意象。灣裡商圈運用灣裡生態及歷史洪流之旅為主題，結合觀賞灣裡彩繪村、在地美食DIY等活動創造灣裡活動吸引力，同時獲得佳作的佳績。

殷世熙表示，日本遊客已成為台南市主要的境外觀光客源，旅日畫家Viga將於11月在日本京都嵐山開畫展，透過畫筆行銷台南的景點，並將在日本出版一本台南畫冊，吸引日本遊客前來遊玩。北門、後壁、麻豆、灣里等4個商圈，經發局協助將行程上架到旅行社，以深度商圈文化旅遊搶攻日本遊客。

詳細遊程可至台南市經濟發展局網站

，將帶領民眾遊台南、逛商圈、走訪黃金秘境景點等，歡迎全家相揪來暢遊大台南。