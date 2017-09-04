前頭份鎮長林為樑辭世 享壽81歲

2017-09-04 12:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕曾獲最優鎮長的苗栗縣前頭份鎮長林為樑，於任內爭取經費改建東興大橋，解決地方交通瓶頸，並辦理農地、市地重劃，奠定日後頭份發展基礎，他於上月個31日辭世，享壽81歲。

苗栗縣長徐耀昌今天表示，林為樑任內用心建設地方，後來雖淡出政壇仍關心地方事務，提攜後進積極投入政壇為地方服務，他從政以來，也經常向林為樑請益，日前得知他辭世消息，深感不捨與惋惜。

林為樑出生頭份林家旺族，是已故苗栗縣長林為恭、省議員林為寬的么弟，前國民黨主席吳伯雄的舅舅，前省政府委員林佾廷叫他叔叔，也是前苗栗縣副縣長林久翔的叔公。

林為樑為人爽直豪邁，平常待人處世總是笑臉迎人，談吐幽默風趣，只要有他在的聚會場合總是氣氛歡樂、笑聲不斷，因家族中姪輩們都尊稱他「屘叔」，侄輩的朋友也以此稱之，林為樑「屘叔」的稱呼不脛而走。

林為樑曾擔任頭份7、8兩屆鎮長，任內建設良多，民國66年獲省府保舉為最優鎮長，民國68年已故前總 統蔣經國到頭份視察，他爭取改建東興大橋，解決頭份中港溪兩岸地區的交通瓶頸。他任內也陸續配合國家政策，積極辦理農地、市地重劃等，當年中港溪的民眾稱讚他的政績，就好像是冬天的電風扇一樣「不是吹的」，夏天的棉被一般「不是蓋的」。

林為樑因罹患食道癌，自今年入夏以來，屢感身體不適，經送往醫院治療，仍不敵病魔，8月31日在林口長庚醫院辭世，享壽81歲，預計9月14日在頭份殯儀館舉行告別式。