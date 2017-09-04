電信詐騙猖獗 NCC：業者在國外只能販售短效期預付卡

2017-09-04 11:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕電信詐騙案屢見不鮮，為防止開放外國人於境外申辦電信號碼成為漏洞，國家通訊傳播委員會（NCC）今表示，將要求電信業者在國外只能販售短效期預付卡，以降低治安風險。此外，也會要求業者落實，民眾申辦電信服務時的「雙證查核」，違反者可處罰緩，甚至廢止執照。

NCC指出，民眾申辦電信門號或預付卡後若進行「出售」，變成「王八卡」再流入有心人士手裡，可能被用以進行電信詐騙或其他犯罪行為，造成社會安全疑慮。因此為避免申辦人持偽造或變造之他人證件申辦門號，已經要求業者須落實雙證查核，確實核對登錄使用者資料，違者可處30萬以上，300萬以下罰緩，且可連續處罰，情節嚴重甚至可廢止電信特許執照。

NCC說，若是國內外籍勞工欲申購使用預付卡門號，除應依照雙證查核規定辦理外，也應對申辦人所持申辦預付卡類型，不論是一般型或短期型，配合相關門號有效期限管制。至於因應國際潮流所開放之境外申辦電信號碼，NCC將邀集電信業者進行會議，正式要求電信業者在國外只能販售短效期預付卡，以防止申用人「轉售」形成「王八卡」做為犯罪用途。

NCC也不諱言，若仍然衍生難以處理問題，NCC將再檢討相關管制措施，甚至不排除檢討開放幅度，例如可能考慮對發生王八卡問題情形偏高國家，禁止進行境外販售短期預付卡，或者其他防止未經身分查核私下轉售、境外私下轉售機制等，以遏止預付卡遭不法濫用之歪風。