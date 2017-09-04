鹿野巴拉雅拜龍舟隊國際賽奪三冠軍 中華民國國旗是主辦韓國送的

2017-09-04 11:55

〔記者王秀亭／台東報導〕成軍2年的台東鹿野巴拉雅拜部落龍舟隊，代表台灣參加今年的韓國釜山國際龍舟邀請賽，一舉拿下3面冠軍，29名隊員今天上午凱旋歸部落，族人開心舉辦慶功宴，隊長王志偉表示，首度參加國際賽，未帶到中華民國國旗，想不到韓國主動遞給國旗，也稱呼台灣隊，相當友善，讓一行人很感動。

「希望用龍舟讓部落划向國際。」阿美族巴拉雅拜龍舟隊長王志偉說，年輕人有體力，為凝聚部落青年，決定以需團體進行的龍舟運動號召大家參加，部落沒場地可練，加上青年們散居全國各地讀書、工作，平時隊員們自主練習，假日就回到部落，利用住家附近的水圳充當划水道克難練習，去年花蓮龍舟賽奪冠，給了全隊信心，今年在東港龍舟賽拿下亞軍，進一步代表台灣參加韓國釜山國際龍舟邀請賽。

隊員們自籌、義賣T恤，部落長輩出資協助下順利成行，大家為部落榮耀賣力划，划出女子小龍200、500公尺、男女混合小龍200公尺冠軍，男女混合500公尺亞軍、男女混合大龍200公尺第四名、男女混合大龍500公尺第五名。

今天上午一行人凱旋歸，部落族人一早就在部落入口等候，見車一抵達立即鳴放鞭炮慶祝，邀請隊員們到活動中心享用佳餚。

王志偉說，出國時沒有帶到國旗，回國多了一面中華民國國旗，是主辦活動的韓國主動致贈的，活動中也直呼台灣台東巴拉雅拜隊，讓隊員們備感溫馨。

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