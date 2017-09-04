新住民考機車駕照 神岡區只3成過關原因是…

台中市神岡區戶政事務所開設新住民機車考照輔導班，協助新住民練習考取機車駕照。（記者歐素美攝）

2017-09-04 11:44

〔記者歐素美／台中報導〕新制機車考照上路，對不同語言的新住民是一大考驗，台中市神岡區戶政事務所開設新住民機車考照輔導班，16名新住民花1個月時間準備，結果有5人通過筆試及路考取得駕照，參與人員表示，因為太緊張了，加上平常要工作及照顧家庭，準備時間也不是很充足，將再接再厲，一定要考取駕照。

神岡區戶政事務所為使新住民融入在地生活，避免無照駕駛而受罰或發生事故，利用暑假開辦新住民機車考照輔導班，協助新住民考取機車駕照，除聘請專業講師及交通部公路總局豐原監理站道安講師授課，為方便新住民就近練習路考，並依監理站路考場地標示路線圖，在大雅區寶興宮廣場劃線，供新住民練習。

神岡戶政人員為協助新住民順利考取駕照，除上課教導新住民熟悉電腦操作，下課並陪伴學員練習路考，有的新住民在1個月的上課時間，由老公全程陪讀，十分幸福；神岡戶政所體恤新住民育兒辛勞，更提供臨時托育服務，讓學員能夠安心學習。

16名學員經1個月的練習，分別於8月25日及9月2日到豐原監理所驗收成果，結果有7 人通過筆試，5人通過路考，順利取得駕照，十分開心；沒有取得駕照的則表示，要再接再厲。

神岡戶政所表示，新制機車考照增加了兩段式左轉、變換車道、直角轉彎及停車再開，對新住民是一大挑戰，但主要是考試時太緊張，加上許多新住民要兼顧家庭及工作，準備的時間不足，才未能一次通過考試。