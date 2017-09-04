搭訕百名世大運選手 女大生：我們靠自己做國民外交！

2名女大生在選手村附近搭訕世大運選手，一開始遇到墨西哥籃球隊選手，但對方似乎想約她們一夜情。（圖取自YouTube）

2017-09-04 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運在上月30日圓滿落幕，期間不但有許多外國選手拍影片當作紀念，還有2名女大生在林口選手村附近，挑戰搭訕百名選手，其中一名女大生Alisasa Chen昨下午在臉書分享本報報導，並表示「政府外交做得不好沒關係，我們靠自己來做國民外交！」

兩名女大生日前在世大運比賽期間，在林口選手村外碰到多名來自墨西哥的選手，雙方邊走邊聊，選手還向她們要微信，一起散步了10分鐘後，2女就和墨西哥選手分開了，她們表示，墨西哥選手感覺太刻意想要「發生某種狀態」，一直問家住在哪裡，過去要多久，想也知道最後會發生甚麼事情，「就是會被X啊，啊我不想被X啊，我為什麼要被X！」

2名女大生一路上也看到很多台灣人和外國選手合影留念，還有選手說出對台灣印象深刻的事物。Alisasa Chen就表示，對她們來說，愛台灣不是閉門造車，活在只有台灣人的小圈圈裡，對她們來說，愛台灣是去跟外國人互動，「在他們面前展現台灣人的魅力， 讓他們喜歡台灣人」。

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