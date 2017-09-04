校長領導卓越獎 瑞祥高中、苓雅國中進榜

瑞祥高中校長林香吟（中）榮獲「校長領導卓越獎」。（記者洪定宏攝）

2017-09-04 11:32

〔記者洪定宏／高雄報導〕一年一度的「校長領導卓越獎」獲選名單揭曉，高雄市瑞祥高中校長林香吟與苓雅國中校長姜正明進榜，將於本月8日接受教育部頒獎表揚。

教育部從93年開始舉辦「校長領導卓越獎」遴選活動，今年有國小組34人、國中組20人、高級中等學校組15人進入複選，再由學者專家、校長、教師與家長代表審查，最後選出國小組11人、國中組5人、高級中等學校組4人。

林香吟以「用初戀的心、攀登完中的卓越」方案，獲得評審青睞而勝出；她說：「一直把學校師生當作初戀情人般珍惜重視，用尊重、包容對待自己愛的人，對教育專業的堅持與自我要求，不斷與瑞祥師生一起成就夢想。」

2012年，瑞祥高中學生發起「用人形排出台灣圖案」的活動，林香吟感受到學生的熱情，決定「要做就要做得精采」，動員全校國中部與高中部3000多名師生參與，完成「讓世界看見台灣、讓台灣看見瑞祥」的心願。

林香吟也引領師生參與科技部高瞻計畫，將科學專題轉化為學生自主學習，並與日本、印尼學生進行國際交流，將瑞祥蛻變成為高雄市唯一通過「國際學校獎ISA」認證計畫的高中。

姜正明於99年接任苓雅國中校長，當時不僅面臨校舍新建工程的時間與預算的壓力，承包廠商也倒閉，許多人不看好工程的進展，但姜正明與團隊克服各項繁雜問題、順利完工。

另外，苓雅國中在姜正明引領下，獲得高雄市教育局學校評鑑國中組最優成績、教育部教育藝術貢獻獎、交通部交通安全金安獎、教育部行動學習優良學校、教育部資訊融入教學創新應用團隊、行政院防災績優學校等殊榮。

姜正明表示，他與團隊從失敗中找到成功與自信，建立師生樂觀的處事與學習態度。他強調，校園應該為師生排除困難、提振士氣，讓每一位老師與學生得到更多的成功的體驗。