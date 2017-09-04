警員張嘉恩為台灣爭光 世界警消運動會奪2金

2017-09-04 10:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕服務於苗栗縣通霄警分局苑裡分駐所的警員張家恩，代表臺灣參加世界警察消防運動會，一舉在柔道、柔術兩項賽事連奪兩面金牌，替台灣爭光，讓隊員以及同事大為稱讚，稱呼張嘉恩為「台灣警察之光」。

張嘉恩的柔道與柔術技巧超群，在通霄警分局早就名聲顯赫，不少人都看好張嘉恩參賽能順利奪牌。張嘉恩也努力克服輸不得的壓力，連續擊敗其他國家好手，連奪兩面金牌，讓他自己也開心不已。張嘉恩希望，未來還能代表臺灣參賽，「讓世界看見台灣」。