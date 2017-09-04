歡迎台灣英雄 世大運金銀牌梁宣旼、陳士杰返校受獎

長榮大學邀請世大運金、銀牌的梁宣旼（右2）與陳士杰（左2）提前返校，公開表揚。（記者吳俊鋒攝）

2017-09-04 10:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕長榮大學今天舉行新生始業式，特地邀請世界大學運動會滑輪溜冰金牌的梁宣旼與舉重銀牌的陳士杰等人返校表揚，現場齊聲歡呼，迎接為國爭光的台灣英雄，氣氛熱烈。

梁宣旼就讀長榮大學運動競技系四年級，她在這次世大運滑輪溜冰速度過樁項目的「台灣內戰」決賽中，3戰2勝擊敗較被看好的隊友王佳葳，勇奪金牌；而陳士杰目前是運技系碩士班二年級，於男子無限量級的舉重，拿下銀牌，表現都很優異。

長大邀請梁宣旼、陳士杰提前返校，在新生始業式上公開表揚，全場歡聲雷動，校方各頒贈10萬與8萬元的體育獎勵金，希望2人繼續努力，為國爭光。

梁宣旼表示，目前計畫繼續攻讀研究所，並全力備戰明年的世錦賽，未來希望能取得教職的資格，將經驗傳承下去；她也勉勵學弟妹「相信自己，努力一定會成功」。

陳士杰則是積極備戰明年的亞運，更希望進軍東京奧運，雖然膝蓋長期受骨刺影響，但他加強周邊肌肉群的訓練，努力將自己提升至最佳狀態。

陳士杰說，世大運時，自己已恢復至80﹪，會繼續努力，希望能在國際賽事再為台灣贏得獎牌；他也笑稱，這是就讀長大以來，首度站到台上，開心又緊張。