你看到幾張臉？ 農曆七月南投風景照引發熱議！

黃姓民眾拍到的風景照，大家都在算山壁上有幾張臉。（黃姓民眾提供）

2017-09-04 09:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕你看到幾張臉？一位黃姓民眾日前搭遊覽車到南投遊玩，回程南下時，在中二高南投段隨意拍照的山景照片（如圖），返家後愈看愈奇特，彷彿山壁上有許多張臉孔出現，有人只看到一張臉，認為「是山神」、「是猴子」;有人仔細尋找，找到大大小小多達15張臉孔！

篤信佛教的黃先生覺得，「相由心生」，看自己的因緣，這也提醒大家，在中元普渡時節，要尊重所有有形和無形的眾生。

黃先生說，他2日與朋友到清境農場遊玩，下午經國6轉國3要南下返回嘉義，在還未到南投休息站前，他2點多坐在遊覽車左側，手上拿著相機想捕捉特別的畫面，突然一座高聳又顯神秘的山景進入他的視線，他馬上按下快門，在快速行進的車上，影像稍縱即逝，想拍第2張都來不及，他當下也沒覺得很特別。

但是返家後點閱照片圖檔，這張照片愈看愈有趣，在他的拍攝角度下，呈現出許多張的臉孔，他放在群組中供親友欣賞，大家都有不同的解讀;尤其正好是農曆七月，大家議論紛紛。

黃先生說，他分享這張照片的用意不是要強調怪力亂神，而是提醒大家，相由心生，無形眾生，以意生身，藉由外在事像顯相，大地眾生皆具佛性，雖然我們一般人肉眼不能見，仍應尊重一切有緣眾生，諸惡莫作，眾善奉行。