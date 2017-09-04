正妹操偶師曝光 專家：成為「熊讚」最後的送行者

日前台灣英雄大遊行從總統府出發，最後抵達台北市政府前廣場，世大運吉祥物熊讚也踏著紅毯進場。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-09-04 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕世大運吉祥物「熊讚Bravo」外型可愛討喜，深受很多民眾喜愛，而日前「熊讚」操偶師的身分在媒體前曝光，竟是個超級大正妹，也讓不少網友直呼戀愛了，但也讓外界質疑，是否會讓大家對熊讚就這樣幻滅。對此，吉祥物研究家林承毅就在臉書PO文表示，「肚子裡的正妹，將成為熊讚最後的送行者」。

林承毅表示，吉祥物的存在，必須立基在「真實」的基礎下，如果失去這點，他只是一尊無生命的玩偶，而這正是吉祥物體驗設計的本質；在吉祥物王國日本，操偶師如果曝光「絕對犯了行業大忌」，不僅如此，製造商、設計者等相關人等，一定會簽訂保密協定，絕對全然低調處理。

「熊本熊就是熊本熊，熊讚也應該是熊讚，不應該是由任何一個正咩，辣妹，或帥哥來扮演。」林承毅舉例指出，就連日本美智子皇后開口詢問熊本熊真實身分時，都只得到「Kumamon就是Kumamon」的回答。

林承毅認為，當角色的「真實性」被打破，之後再花多大的心力去講多動聽的故事，多生動的情節，都是假的，人們將不會再感受到角色創造所被賦予的生動及感動。林承毅觀察到，在世大運後熊讚團隊似乎想做一些操作，但沒掌握到角色操作的思維，因此他認為熊讚最好見好就收，「因為每有魅力與真實感的角色，一下就會被時間洪流沖走，這世界不缺吉祥物，而是缺一個真實，有生命的角色。」