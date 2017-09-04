09/04 各報重點新聞一覽

2017-09-04 06:23

自由時報

北韓試爆氫彈 廣島原爆8倍威力

朝鮮半島核危機升級！北韓三日不甩各界施壓及制裁，先是宣布成功研發可安裝至洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）的氫彈頭，數小時後又進行第六次核武測試，成功引爆氫彈，在當地引發推估芮氏規模六．三的強烈人工地震，爆炸威力不僅高於北韓前次核試十倍以上，更達到一九四五年日本長崎原子彈的四．五至五倍威力，為廣島原子彈威力的八倍。

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提高勞動參與率 中高齡擬開放「彈性就業」

台灣十五至六十四歲工作年齡總人口，從去年起逐年下降、平均每年估減約十七萬人，提高中高齡人口勞動參與率成為解方之一；勞動部近日訂出「中高齡就業條例」草案，不僅將對企業聘用中高齡勞工訂出獎勵制度，也將納入「防高齡歧視條款」、違者可罰百萬，同時祭出蘿蔔與棍子。

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行政法院判假結婚 中配提告地方法院大翻盤

在台定居十餘年的中國新住民應金蘭，與賴男離婚後，賴男卻向移民署自首，他充當人頭丈夫與應女假結婚，應女涉及虛偽結婚被戶政事務所註銷身分證，將被強制遣返，應女提行政訴訟要求撤銷處分，最高行政法院認定是假結婚駁回訴訟；應女改提起民事訴訟，主張和賴姓前夫是出自真意結婚，屏東地院民事庭認定兩造結婚並非出於通謀虛偽之意，讓這起虛偽結婚案在事實認定上，出現行政法院與地方法院不同調的情形。

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蘋果日報

北韓 氫彈引爆6.3強震

核武危機再升級！北韓昨宣稱成功試爆氫彈，引發規模達6.3人工地震，威力為歷來6次核試之最，若能證實試爆的是氫彈，北韓將躋身核武強權，更升高與美國的緊張情勢，並可能導致亞洲股市震盪。美、中、北韓間核武角力似已走向死局，和平制裁手段幾乎窮盡。全球多國深表憤慨，總統蔡英文也召開國安高層會議，指示密切注意情勢發展。

降價求生 5星飯店 淚砍3300元

新政府上台後陸客減少，加上一例一休等政策影響，觀光業內外夾擊，《蘋果》統計官方公告122家觀光飯店營運資訊，上半年平均房價創3年來最低，約7成下修；重災區台北市44家觀光飯店，僅6家微漲房價，餘均下修，又以五星級美福大飯店降3300元為全台最多。學者說，台北是國家門戶也受影響，顯示新南向政策緩不濟急。

聯合報

北韓試爆氫彈引強震

北韓三日宣布，成功試爆一枚可裝在飛彈上的氫彈。這是北韓第六次核試，也是威力最大的一次，在試爆地點引發芮氏規模六點三強震。美國總統川普痛批北韓是個流氓國家，對美國「非常有敵意和危險」，中國大陸也強烈譴責北韓。

國道施工如噩夢 10年奪43條人命

上月7日，2名警員在國3新竹香山段處理車禍事故時，遭後方拖板車追撞，釀成員警1死1傷，1周後，國1苗栗造橋段，又發生大貨車闖入施工區，造成工人1死2傷，同天國一嘉義民雄也有大車擦撞工程車事故。

根據統計，近10年國道上有85人酒駕車禍身亡、30人超速失控身亡，可光是國道施工死亡事故就奪走43條人命，外界總將矛頭指向駕駛，但進一步探究事故背後成因，發現從交通維持計畫規範、執行到預算都大有問題，讓日夜在國道施工的工人與執勤的員警簡直都是在博命，第一線人員更感慨台灣對人命的草率宛如置身「第三世界國家」。

中國時報

北韓氫彈試爆 中美加碼制裁

由大陸主導的金磚峰會昨在廈門開幕，北韓卻選在昨天上午11點30分進行氫彈核試爆，北韓「朝中社」特別發布氫彈試爆成功的消息，報導指出，北韓最近成功研製出「更高階段的核武器」，金正恩「親自察看了洲際彈道火箭部將攜帶的新製造氫彈」，再次向川普政府表明，北韓已經具備以載具運輸核武器打擊美國的能力。面對金正恩一再挑釁，川普與國安團隊將召開會議商討北韓危機，美國擬發動對平壤新一波制裁。

許歷農不再反共 促統雙贏

原為國軍反共思想並曾倡導中共為「三合一敵人」的老將，前國防部總政治作戰部主任許歷農昨（2）日發布一封公開信，說明他「不再反共」的理由，因為過去國民政府反共的理由早已不復存在，他當然不能為反對而反對。