颱風遠離台灣 各地留意午後雨

中央氣象局指出，今天降雨趨緩，不過仍要留意午後雷陣雨。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-04 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕受到瑪娃颱風外圍環流影響，昨天宜蘭、基隆、大台北地區都降下大雨，隨颱風登陸後今天（4日）各地轉為多雲天氣，不過仍有殘留水氣，南部地區整天仍有局部短暫陣雨，山區、中部以北平地也有午後雷雨發生可能。

中央氣象局指出，瑪娃颱風昨晚9點至10點間從中國廣東一帶登陸，今天凌晨2點中心位於高雄西方約500公里，目前強度持續減弱，台灣各地天氣也逐漸回穩。氣溫方面，各地高溫約31至33度，不過有下雨的時間較為悶熱。

空氣品質方面，今天全台各地及離島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局指出，明天起至週四太平洋高壓稍微增強，水氣會再減少，各地為多雲到晴天氣，週二各地山區仍有午後雷雨，不過週三、四水氣再減少，屆時各地也將恢復為悶熱天氣型態，高溫約32至34度。

氣象專家吳德榮表示，本週五、六將有今秋第一股「微弱」東北風南下，但僅有北台灣能感受到雲量略多、氣溫略降、天氣稍轉涼，東北部迎風面有局部雨，中南部則毫不受影響，仍為午後雷陣雨天氣、氣溫也沒變化，白天仍會感到悶熱。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 33 26 ~ 33 28 ~ 32 26 ~ 31

今天降雨區緩，不過仍要留意午後降雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）