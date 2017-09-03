高市府爭取前瞻近5億 改善3國宅污水管線

水利局包商檢視污水管。（記者陳文嬋攝）

2017-09-03 22:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山五甲、中崙、前鎮君毅正勤國宅社區污水管線老舊破損，影響7800戶生活，甚至污水流入河川，經立委劉世芳等3人協助，市府爭取到前瞻計畫近5億元，預計明年初動工，維護國宅社區生活品質，改善鳳山溪現況。

市府水利局表示，鳳山區中崙、五甲及前鎮區君毅正勤國宅社區，管線使用時間分別超過26年、38年及20年等，部分污水管網埋設深度不足、部分管段有排水容量飽和，甚至部分管線破損致污水排到側溝，最後流入鳳山溪、前鎮河。

水利局指出，國宅污水管線因早期埋設，多採明挖方式施作，相較今日管線埋設深度已顯不足，部分管段更因淤積、下陷、脫落、滲漏等情形，長期下來造成不堪使用，過去僅針對局部進行改善。

水利局考量國宅社區後續發展需求，今年推動污水管線更新納管工程，爭取中央經費近5億元，以五甲國宅投入2.5億元最多，在立委劉世芳、許智傑及賴瑞隆3人協助下，爭取前瞻計畫預算順利通過，將更換老舊管線、擴充污水輸送量及效能。

水利局配合國宅社區後續發展需求，今年將推動更新工程，預計分別投入工程金費1億元、2.5億元及1.4億元，總經費近5億元，將更換老舊管線、擴充污水輸送量及效能，維護國宅社區生活品質。

水利局指出，工程目前辦理規劃設計，預計明年初動工，除了中崙、君毅正勤國宅將於明年底完工，五甲國宅是高市最大國宅，戶數高達4500戶，且管線必須重新配置，將於108年底完工。