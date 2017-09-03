墾丁辣妹玩水車竟傷下體 醫師建議女性多套件褲子

女子搭水上摩托車疑被水柱射傷下體。示意圖，圖中人物、地點與事件無關。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-09-03 22:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕前年墾丁曾有女子搭水上摩托車（業者簡稱水車）罕見被水柱射傷下體，沒想到暑假期間，又有一名25歲女子搭乘水上摩托車落水時，疑遭甩尾的強力波浪正巧沖進下體，造成陰道及肛門裂傷，所幸治療後沒有大礙，由於類似情況屢次發生，恆春旅遊醫院也呼籲女性搭水上摩托車，不妨考慮多套一件外褲，降低不慎遭水柱衝擊下體的意外。

這起意外發生在暑假期間，25歲年輕辣妹搭乘完水上摩托車後，因為「屁股痛、下腹痛加上下體微出血」，在水上活動業者陪同下到恆春旅遊醫院掛急診，院方初步檢視本以為只是肛門裂傷，沒想到經斷層深入檢查，陰道深處竟有嚴重裂傷，所幸經治療後沒有大礙，與2年前中國女子陰道受水柱射傷案例相當類似。

恆春旅遊醫院副院長陳明智表示，前年發生的類似案例，是遭往上噴射的水柱衝擊下體，但目前水上摩托車都沒往上噴射的水柱，經初步詢問患者，發現女子是遭摩托車駕駛甩尾落水，研判是落水時不慎遭後方出口噴射高速水流直接衝擊會陰部，造成肛門裂傷外、女子陰道至後子宮頸都是血塊，腹腔也因衝擊有空氣出現，出血量超過200c.c，當天先注射止痛、止血及抗生素等藥物，情況穩定後便轉送高雄醫院繼續治療。

水上活動業者老何說，國外水上摩托車影片曾示範「甩尾」滅火，顯示水上摩托車後方出口噴射水流加上甩尾的離心力，能造成極高的衝擊水波，女性因為生殖器構造屬外露型，加上泳衣大多輕薄且有縫隙，在國外也有不少類似受傷案例，女性從事水上活動不可不慎。

由於已經出現第二起女性下體遭沖傷嚴重案例，陳明智提醒，這次傷者穿著較比基尼厚的連身式泳衣仍受傷，女性從事水上摩托車活動如要避免受傷，除了考慮穿著保護性較佳的全身性防寒衣，也可以考慮搭乘水上摩托車時，在泳衣外加上緊身褲或合身短褲保護下半身。

除了水上摩托車的水柱風險，今年暑假也出現搭乘水上摩托車挫傷、搭香蕉船小腿骨折狀況，陳明智指出，農曆7月無關戲水與否，而是從事水上活動應聽從教練及救生員指示，視身體狀況告知教練減速或暫停，被甩出時勿刻意扭轉身體或挑戰危險動作，就能避免在快樂戲水時受傷。