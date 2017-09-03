無障礙運具供不應求，身障團體支持整合資源

2017-09-03 23:12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕各縣市政府申請復康巴士均規定要在一定天數前預約，依照不同障礙等級時間也不同，這是為了讓障礙別較高者可優先乘車，然而預約也要求身心障礙者提前確認起迄點，身障者臨時有需求反而受限復康巴士，許多肢障者抱怨視障與聽語障人士搭車不需升降設備，讓名額供不應求的情況更惡化，認為車種應該依據障別區分。

社團法人台灣無障礙旅遊發展協會理事長鄭淑勻表示，復康巴士每日行程都是事先排好，無法臨時更改，開會前一天改場地，就會無車可搭；看門診也可能因等太久，還沒看到醫生車就來了，只能被迫放棄看診，否則不僅回程無車可搭，還會被記點停權。

鄭淑勻認為，政府要整合無障礙運具是很好的政策，新的無障礙小客車運輸平台可增加供給量，並讓有限資源更有效利用，視障者可搭一般轎車，只要叫車方便、收費合理，身障者不會反對。

現在復康巴士基於使用者付費原則，大多會向乘客收取該趟次計程車車資的33%至50%費用，無障礙計程車因為數量少，有時司機會因為距離叫車點太遠，詢問是可否接受多收200元，許多身障者都樂意付這筆錢，畢竟大家都知道賠錢生意沒人要做。

行無礙資源推廣協會總幹事許朝富表示，復康巴士本意應該是讓坐輪椅的身障者使用，但因為費用較便宜，且只要有身障手冊就能叫車，感覺與無障礙停車位一樣會被濫用。

許朝富說，無障礙運輸是未來趨勢，但現在在大台北地區叫無障礙計程車，大概三次會成功一次，因為車輛數真的太少，建議政府規定計程車隊在在一定期限至少要有10%是無障礙計程車，解決車輛數不足課題。